Ooperi idee näikse ­pärinevat loominguliselt kollektiivilt MIMproject, mis on Eesti kunstimaailmas tegutsenud alates 2005. aastast, koondades eripalgelisi loojaid: visuaalkunstnikke, koreograafe, valguskunstnikke, animaatoreid, helikunstnikke, lavastajaid, insenere. Akronüüm MIM tuleb lausest Music is Movement is Image is Music.

19. jaanuaril Estonias esiettekandele tulnud ooperi autor on tundmatu geenius Manfred MIM, kes käis omal ajal tihedalt läbi Lennart Meriga.