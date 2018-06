Sääsetõrje – see on imelihtne! Ostan jahindus- või militaarpoest 30milliliitrise pudeli üht teatud sääsetõrjevahendit, sortsan sealt peaaegu lõhnatut vedelikku kas kuklasse, juustele või kätele ning mitmetunnine matk või pikk lõkkeõhtu ongi sääsevaba.

Tegelikult sisaldab enamik sääsetõrjevahendeist sama toimeainet – dietüültoluamiidi ehk ­DEETi. Suurem jagu ilge lõhnalisandiga Offe ja Diffusile sisaldavad seda kuni 20 protsenti, jahindus- ja militaarpoo­dides müüdud vahendid aga 98,5 protsenti. Nüüd neid aga enam osta ei saa, sest mullu novembrist on enam kui 50 protsenti DEETi sisaldavad sääsetõrjevahendid Euroopa Liidus keelatud. Kardetakse, et me ei oska DEETi õigesti kasutada ja võime liialdades endale tervisehäireid tekitada.