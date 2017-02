PLAAT: Nalja või kurbust igast võimalikust torust

Foxygen „Hang“ (Jagjaguwar)





Sam France ja Jonathan Rado teatasid oma eelviimase plaadi „... And The Star Power“ eel, et see plaat jääb nende viimaseks. Bänd oli sattunud oma funktsioneerimatuse madalpunkti – tülid laval, probleemid bändiliikmete vahel – ja kõik muutus niivõrd talumatuks, et mehed mõtlesid, nüüd aitab. „Star Power“ oli ülipikk kontseptplaat, mis kohati jõudis nende loomingu tipphetkede tasemele, kuid samas leidus pikki perioode, kus plaadilt vaatasid vastu justkui demovariandid jämmisessioonidelt. Kriitikud kratsisid pead ja fännid ei osanud mitte midagi peale hakata.

Mehed leppisid ära ja otsustasid, et pöörduvad oma tugevuse juurde tagasi. Teatraalselt ülemängitud emotsioonidega 70ndate rock-muusikat järeleaimavad lood muutuvad uuel plaadil veelgi mitmepalgelisemaks tänu meeletu töövõimega Matthew E. White’i kaasamisele produktsiooni poolel – ta sättis lugudele taustaks 40-liikmelise orkestri ja nüüd lastakse igast kahurist.