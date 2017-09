Pirgit Laanepuu: Hiinat hullutavad äpid

Shanghai, üks maailma suurimaid ja põnevamaid linnasid, ei väsi üllatamast miljoneid turiste, kes tänavapildis ringivilksavatele värvilistele ratastele uudishimulikult järele vaatavad. Hõbedased, kollased, oranžid, sinised ja rohelised – kõik ühesugused. Kuid see ei ole veel kõik. Vihmavarjud metroojaamades, akupangad telefonide laadimiseks restoranides on vaid mõned näited Hiinas ühiskasutatavatest toodetest.

Pole kahtlustki, et Shanghaist on kujunenud uus Silicon Valley, kus geniaalsed äpid hullutavad kohalikke ja hämmastavad maailmarändureid. Alates käesolevast aastast on Shanghais ametlikult ja kohalikele mugavamal moel esindatud eestlastele hästi tuttav Airbnb, kuid ühiskasutusse on siin antud nii akupankasid kui ka korvpalle (sihtturuks tudengid ja ülikoolid). Ettevõtmised, mille edukusest pole osatud mujal unistadagi.