Piret Kärm: Gustav Adolfi suur mõistmatus ja mitmed miksid

Eelmise aasta juunikuus tulid Tallinna linnavalitsus ning Gustav Adolfi Gümnaasiumi direktor välja plaaniga kahekordistada GAG õpilaste arv ning viia 1. – 6. klass Vana-Kalamaja tänaval renoveeritavasse Stalini-aegsesse koolimajja.

See teema on viimasel ajal ulatuslikku kajastamist leidnud ning sellele on jõuliselt vastu astunud lapsevanemad ja vilistlased, kelle pöördumisele andsid esimese kahe päevaga allkirja 600 inimest.

Gustav Adolfi Gümnaasiumi vilistlasena, endise õpetaja ja lapsevanemana julgen väita, et kogu Gustav Adolfi Gümnaasiumi laienemisega seotud arutelu käigus on siiani selgusetuks jäänud mõned põhimõttelised seigad.

Kõigepealt paluks kooli juhtkonnalt ja eelkõige linnavalitsuselt vastust paarile väga konkreetsele küsimusele.

Miks on Tallinna linn viimaste aastate jooksul just Gustav Adolfi Gümnaasiumisse järjest esimesi klasse juurde määranud? Kus oleks võimalik tutvuda nende otsuste dokumenteeritud ajalooga?

Mida on kooli direktor teinud selleks, et sellele määramisele piir panna? Üleskutsed vanematele ning vilistlastele ja jutud Keskerakonna-poolsest tagakiusamisesest johtuvalt direktori poliitilisest meelsusest ei ole enam usutavad, sest nüüdseks on see olukord teisenenud sõbralikuks koostööks hiigelkooli moodustamisel?