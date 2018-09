Piinlik aps USA kongresmeni valimisreklaamis: Pakri tuletorn paigutati Long Islandile

Tagasi esindajatekotta kandideeriv vabariiklane Zeldin näitab ennast reklaamis pereinimese ja keskkonnakaitsjana. Klipis tuletab ta meelde oma Long Islandi juuri - juhuslikult asub seal tema valimispiirkond.

Zeldin kuulutab, et on vastu nafatapuurimisele Long islandi rannikul, samal ajal libiseb droonipilt üle kauni Pakri poolsaare ranniku ja Pakri tuletorni. Väljaande City and State teatel sooviti Zeldini valimisreklaamis arvatavasti näidata Long islandil asuvat kuulsat Montauki tuletorni, millele Pakri tuletorn õrnalt sarnaneb. Paraku läksid asjad reklaamitegijatel lootusetult sassi.