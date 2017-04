Pidetu jant igavikulistel teemadel

Cervantese mitmekihilise teose lugemise ja tõlgendamise ajalugu on olnud ehk huvitavam ning rikkalikumgi kui raamat ise. Sestap on selle arhetüüpse tegelaskuju uute kõnekate tõlgendustega ka keeruline üllatada.

Ühiskondlikult tundub hetkel aktuaalne olevat palju vaieldud küsimus don Quijote eneseteadvuse ja sellega seotult tema veiderdamise võimaliku poliitilisuse üle. Kas hidalgo kujul on tegu meditsiinilise juhtumiga, on ta peast segi ega saa aru, mida teeb, või on ta vastupidi, eksalteeritult eneseteadlik oma „hulluses“, nii nagu seda oli tema „kaasaegne“ Hamlet, kelle jaoks hullumeelsus oli (sarnaselt Donald Trumpiga) poliitiline modus operandi, kultuurilise katkestuse kirves nihilisti peos. Ega ilmaasjata lavastuse kunstnik Kaspar Jancis Cervantese kangelast ajalehele Keskus antud intervjuus nõukaaja punkaritega võrdle. Kostüümikujunduses näemegi teatud tänapäevastamise, arhetüüpse tegelase ja tema kannatuste raja aktualiseerimise taotlust.