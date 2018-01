Pereväärtuste kaitsjalt Martin Plaserilt nõutakse kohtu kaudu lastele elatist

Ligi aasta tagasi lahvatas Eesti meedias skandaal, kui sai avalikuks, et pereväärtuste eest seisja Martin Plaser lahutas abielu oma nelja lapse ema Kati Plaseriga.

Nüüdseks on mehe endine abikaasa nende laste esindajana andnud Martini kohtusse elatisnõudega. Kui kohus peaks temalt elatisraha sisse nõudma, tähendab see Plaserile ligi 1000eurost igakuist väljaminekut. Ekspress uuris, kuidas avalikkuses kirglikult pereväärtusi kaitsnud Plaser on nüüd sattunud teisele poole rindejoont.

Lahutusest ja laste jagamisest rääkides viskab Martin heatujuliselt nalja ja ütleb: „Kati sai pea, käed ja jalad, mina keha.“

Lisab kohe, et päris nii kõik ei läinud. Elatise kohtuasi jõudis aga temanigi üllatusena.

Miks laste elatise vaidlus kohtusse jõudis?

See on juba üle poole aasta kohtus järge oodanud. Mõlemal lapsevanemal on võrdne õigus lastele ja lastel mõlemale vanemale. Mõlemal lapsevanemal on seoses lastega kulud. Kui üks lapsevanem lähtub seadusest, ent seadus ühestki konkreetsest perekonnast ei lähtu, tekibki vaidlus.

Ma ei taha, et keegi saaks öelda, kuidas ma olen kergekäeliselt lasknud oma lastel minna. Või nendega mitte tegelenud.