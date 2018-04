Peretülis murdis naine pikad küüned. Asi jõuab riigikohtusse

Nad peavad kohtuma kell kümme. Mees hilineb. Saadab naisele piiksu, et hilineb. On parklas autoga kõksu teinud.

Naine ootab maja ees, lapsevankri ja turvatooliga. Nad on kokku leppinud, et naine annab talle üle poja, et mees saaks poisiga päeva koos veeta.

Nad on lahutatud. Koos ei ela nad juba üle poole aasta.

Mees jõuab kohale. Peatab auto maja ees.

„Kus televiisor on?!“ küsib naine. „Sa pidid mulle tooma mu televiisori!“

Televiisorit pole.

Mees hakkab lapse turvatooli esiistmele tõstma. Naine takistab.

„Ma ei anna sulle last,“ ütleb naine.

Mees sülitab talle näkku. (Nii väidab naine.)