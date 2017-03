Peotäis TMW soovitusi

C Duncan. C Duncan on TMW-l korra juba käinud. Aastal 2015. Aga tuleb õnneks uuesti, eelmisel aastal ilmunud suurepärase plaadi „The Mid­night Sun“ tuules.

80ndatel oleks tema plaadi kohta öeldud pop, praegu nimetatakse seda indiks. Ja kokkuvõtvalt öeldes on see Šoti Kuninglikus Konservatooriumis kompositsiooni õpinud Christopher Duncan, tema süntesaator ja lademes mägede kõrguseid harmooniaid, harmooniaid ja harmooniaid. Imekaunitesse meloodiatesse valatud püüd lennata.

C Duncan esineb 30. märtsil Kultuurikatlas TMW avaõhtul.