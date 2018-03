Pensionitõus – SMS-laen pensionäridele, mille maksavad tagasi lapsed ja lapselapsed?

Järgmiste valimisteni on jäänud aasta ja erakonnad otsivad teemasid, millega võita valijate toetust. Juba täna on selge, et mitu erakonda lähevad pensionäride hääli püüdma lubadusega suurendada pensione II samba maksete arvel või isegi lubadusega kaotada II sammas.

Oleks õige, kui erakonnad tutvustaks ausalt sellise ettepaneku mõju Eesti riigi rahandusele ja tulevastele pensionäridele, tänastele 20–30–40aastastele, keda need otsused mõjutavad sama palju või veelgi enam kui tänaseid pensionäre. Pensioni tõstmine II samba arvel on võrreldav suure protsendiga kiirlaenu andmisega tänastele pensionäridele, mille tagasimaksmine jääb tulevastele põlvedele ehk tänaste pensionäride lastele ja lastelastele.