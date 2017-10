Pealiskaudsemal vaatamisel on väga kerge kaht vahtu sassi ajada. Ainult et uus toode on märkimisväärselt odavam. Näiteks Espaki ketis müüakse PENOSIL Window & Doori 750 ml mahutavat tuubi hinnaga 6,38 eurot, sama mahuga „koopiatoode“ Doors & Windows on saadaval hinnaga 4,60 eurot, kliendikaardiga koguni 3,35 eurot.

„Uskumatu, et selline räige kopeerimine ja vilistamine igasugusele eeti­kale on aastal 2017 võimalik,“ teatas Ekspressile PENOSILi valmistava Krimelte juhatuse esimees, riigi üks tuntumaid ettevõtjaid Jaan ­Puusaag (pildil).