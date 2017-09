Peipsi kalakuninga piinad - ise kohtu all, pojad kahtlustatavad Eesti suurimas fentanüüliäris

Peipsiääre „kalakuningas“ Paul Kärberg on kohtu all süüdistatuna PRIA toetuse väljapetmises. Tema täiskasvanud pojad Dimitri ja Paul istuvad vahi all kahtlustatuna Eesti mahukaimas fentanüüliäris.

Proovin Paul Kärbergiga (69) ühendust saada – telefonile ta ei vasta. Täitsa võimalik, et tervisehädade tõttu ei taha Peipsi kalakuningaks kutsutu kõrvalistega suhelda. Suvel, kui pidi toimuma järje­kordne istung PRIA raha väärkasutamise asjus, esitas ­Kärbergi kaitsja kohtule taotluse terviseekspertiisi tegemiseks. Kaitse nimelt leiab, et kalaärimehel on diagnoositud mitu rasket haigust ning tema tervislik seisund menetluse jooksul oluliselt halvenenud. Kohus andiski loa Kärbergi tervislikku seisundit hinnata. Protsess muidugi venib. Proovin läheneda advokaat Olev ­Kuklase kaudu, et kalakuningas siiski nõusse saada. Advokaat märgib, et ma pole ainus, kes intervjuusooviga tema poole pöördub. Lubab mõelda, nõu pidada ja tagasi helistada. Ei helista. Peipsi ääres Mustvees ootab mind ühel hommikul seltskond tõsiseid mehi, kellel on kalakuninga kohta palju rääkida.