Peeter Kaldre: Kaamera armastas sõber Aarnet

10. septembril suri ootamatult armastatud ajakirjanik Aarne Rannamäe (58).

Olime Aarnega eakaaslased, tõsi – tema minust paar aastat noorem, kuid ikkagi. Tulime ajakirjandusse täpselt ühel ajal, aastal 1980. Tema televisiooni, mina Eesti raadiosse. Ja valdkondki oli meil ühesugune – välispoliitika. Kummaline, et me ei kohtunud enne kui alles 1990. aastate alguses, ja mitte Eestis, vaid hoopis Istanbulis, OSCE tippkohtumisel. Mäletan ometi, et silmanurgast teineteise töid ja tegemisi siiski jälgisime.

Too esimene silmast silma kohtumine oli ehk tähelepanuväärne selle poolest, et meil tekkis kohe väga hea klapp.