Tema mängu kuuleb järjest enam ka heliplaatidel väljaspool kodumaad. Peedu on kirjutanud muusikat sümfooniaorkestrile, lühifilmile ja mitmetele džässansamblitele ning tema pillimäng kõlab rohkem kui 20 plaadil. Möödunud nädalal alanud Jazzkaarel on Peedul oluline roll mitmel kontserdil. Ta osales Eesti Vabariigi 100 aasta juubelile pühendatud kontsertetenduses „Saja lugu“, sel laupäeval, 28. aprillil musitseerib ta Punases Majas koos Anna Põldveega ning 29. aprillil annab ta ise ühe maheda kodukontserdi Kelmikülas (täpse asukoha saavad teada need, kes pileti ostavad!).