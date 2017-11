Peaosas: Rea Lest

Rea Lest (27) mängib peaosa kahes lõppeva aasta silmapaistvaimas Eesti filmis – Oscari kandidaadiks esitatud Rainer ­Sarneti „Novembris“ ja sel nädalal PÖFFi võistlusprogrammi raames esilinastuvas Sulev Keeduse filmis „Mehetapja / Süütu / Vari“. Real näib olevat loomuomane anne filminäitleja tööks, ta mõjub ekraanil orgaaniliselt ja puhtalt, mängides oma tegelaskujusid ääretu täpsuse ja vaoshoitusega, samas tormates ennast­unustavalt jäisesse jõevette, lumme, mutta, segastesse inimsuhetesse.

Keedus valis su selle filmi peaosaliseks juba kooliajal. Kui on üks sedavõrd pika võtteperioodiga film ja seal veel kolm eri rolli, siis kuidas nii kaua ühe töö juures püsida?

Jah, võtetest on nii palju aega möödas, mingeid asju filmisime ju juba neli aastat tagasi. Pikk võtteperiood oli selles osas vist isegi kasulik, et kolme erinevat tüdrukut seal filmis lahutab aeg, ja ka mind ennast lahutas nende mängimisest üsna pikk aeg. Niikuinii ma ju kandsin seda materjali endaga kogu aeg kaasas, kuni võtted lõplikult läbi said.