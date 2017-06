Patune Pool – rahvapidude lemmik

Lauale on pandud rasvast läikivaid vorstijuppe ning nii suuri praepelmeene, et neid võinuks süümepiinadeta nimetada ka tšeburekkideks, kuid artistid ei paista olevat oma suupisted puudutanudki. Me oleme Tartus, Karlova piiril, tumepruunidest tellistest laotud muusikatemplis nimega Õlle Tare ja mu vastas, Õlle Tare tagaruumis ja osaliselt teisel pool pelmeene, paiknebki Eesti kõige popim duo ­Patune Pool. Neid on vaid kaks ning nad ei vaja produtsente, ei lase end kantseldada mänedžeridel ega ole neil tarvis muusika komponeerimisel ja laulusõnade loomisel nutuste silmadega loome­inimeste abi. Oma asjalikul ja praktilisel moel teeb Patune Pool kõike ise (vajadusel kõlaritegi kaasatassimiseni). Saage tuttavaks Edvin Petroviga (31, Türilt) ja Sünne Valtriga (34, Keilast), kes panid esimest korda eestlaste trumminahad värisema juba nelja aasta eest, kuid kellest ma veel eelmisel nädalal midagi kuulnud polnud.