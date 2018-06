Parvlaev Estonia hukkumise saladus - kohutavalt häiriv lugemine

See raamat on kohutavalt häiriv lugemine, mis võiks lisaks kanda alapealkirja: „JOKK ehk juriidiliselt on kõik korrektne“. Raamatu autoril, rootslasel Stefan Torssellil on akadeemiline mereharidus ja laevakapteni kutse. 1990. aastatel Norrköpingi laevandusinspektsiooni büroojuhina töötades puutus ta kokku paljude Estonial hukkunute omastega ning otsustas iseseisvalt ja sõltumatult välja uurida, mis siis ikkagi juhtus.

Käesolev teos on üle kümne aasta väldanud uurimustöö tulem, mis ilmus originaalis 2016. aastal. Torssell näitab veenvalt ja põhjalikult, mis Estonia katastroofi uurimisega seoses valesti oli ja on.