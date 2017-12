Pariisi arstid tegid Agu Uudelepale ajuoperatsiooni

Ajuoperatsioon, mida Eesti arstid ei pidanud võimalikuks, sai teoks Pariisis ja Agu Uudelepp tunneb end hästi.

Uudeleppa häiris oma nelja-aastase poja köha 2015. aasta lõpus. Ta viis poisi perearsti juurde, kuid arst jäi kuulatama hoopis Agu enda köha.

Agu ei ole elus ühtegi suitsu teinud, kuid analüüsid näitasid, et tal on kopsuvähk juba neljandas ehk viimases staadiumis. Opereerida ei saa, kuid siirdeid ei ole. Tegemist on tüüpilise mittesuitsetaja kopsuvähi ehk adenokartsinoomiga.