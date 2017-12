Panganduse mädapaisest tärkas COOP Pank

„Me oleme äriplaanist ees,“ ütleb pangajuht ­Margus Rink, kusjuures näib, et ta võtab seda sama loomulikult nagu tõsiasja, et päeval paistab päike ja öösel kumab kuu. „Meie äriplaan on tehtud kolme aasta peale ja kui me hakkama ei saaks, peaksime püstilollid olema.“ Tema taga on – lisaks pangakontorite ­võrgule – COOPi kauplusekett kogu oma võimsuses – Rink loetleb peast: „600 000 klienti, üle 350 poe, 4500 töötajat, 80 000 klientomanikku.“

Veidi enam kui aasta tagasi oli ta aga meeleheite äärel. Rink oli panga juhtimise nimel ära öelnud mitme tuntud ettevõtte juhtimisest, kuid tööle asumine venis ja vahepeal polnud kindel, kas sellest üldse asja saab.