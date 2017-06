Paet tahab Nõmmele tagasi

VANAD HEAD AJAD: Urmas Paet ja Edgar Savisaar Nõmme metsade vahel kepikõndimas. Rene Suurkaev

Urmas Paet oli kuuldust šokeeritud. Ta nägu läks punaseks ja kõrvalest hakkas tõmblema. Just oli kohtumisel valijatega üks pensionär öelnud, et tema ei usu, et Paet tuleb Euroopa Parlamendist tagasi Nõmmele.