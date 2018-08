Paavsti Eesti visiidi tagamaad: sama võimas ja keeurline kui Obama külaskäik

Selle nädala esmaspäeva hommikul Kaarli kirikus on isa Pedro ühekorraga keskendunud ja ka natuke ärevuses. Tehakse ettevalmistusi siin kirikus 25. septembril toimuvaks paavst Franciscusekohtumiseks noortega. Seitse aastat tagasi Opus Dei ridades Eestisse saabunud isa Pedro Cerviosaab selleks ürituseks – ja tegelikult kogu visiidipäevaks – vaat et üheks tähtsamaks inimeseks katoliku kirikus. Ta on visiidi ajal paavsti tõlk ning abiline, kes peab terve päeva veetma paavsti kõrval.

Paavst Franciscus ja isa Pedro on mõlemad argentiinlased. Buenos Aireses oli praegune paavst omal ajal ka isa Pedro karjaseks. Vatikani ametlik keel on itaalia keel (lisaks ladina keel liturgias), aga isa Pedro tunnistab, et ega ta täpselt ei tea, äkki eelistab paavst rääkida hoopiski hispaania keeles, mis on mõlema jaoks emakeel. „Täpsemalt siis Argentiina hispaania keeles,“ lisab noor hingekarjane. Igal juhul peab isa Pedro olema valmis kõigeks.

Paavst kipubki käituma spontaanselt ja ette planeerida on keeruline. Esmaspäeval Kaarli kirikusse kogunenud kolmekümnepealise korraldajate seltskonna nägudel vahelduvad asjalikkus, mure ja kergendustunne.