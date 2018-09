Paavst, kes lõhestab kiriku

Praegusest Rooma paavstist arusaamiseks tuleb teada kahte fakti: ta on pärit Argentiinast ja jesuiit.

On rõhutatud, et Franciscus on esimene mitteeurooplasest paavst. Samas on selles ametis olnud vähemalt kaksteist Süürias, Aafrikas ja Palestiinas sündinud meest. Aga see juhtus veel antiigiajastul. Pärimuse järgi oli esimene paavst Püha Peetrus seesama Jeesuse järgija, kalamees Galileast, kellele Jeesus pani nimeks Petra (ehk „kalju“) ja kelle nimest tuleneb legend, et tema ongi see kindel kalju, millele kirikuhoone püstitatakse.

Paavst Franciscuse ajal räägitakse üha enam, et tema tegevuse tõttu see kalju mureneb.

Millega jõuame asjaoluni, et paavst Franciscus, enne pühitsemist kardinal Jorge Bergoglio, kuulub jesuiitide ordusse. Euroopas on nad olnud alates Prantsuse revolutsioonist (eesmärk pühitseb abinõu!) väga halvas kuulsuses, ent Ladina-Ameerikas on lood teisiti.

Hispaania ja Portugali kolonisatsiooni ajal olid jesuiidid ainsad, kes püüdsid indiaanlasi kaitsta uute isandate piiritu omavoli ning vägivalla eest.