Olen tundnud „Keti lõpu“ autorit Paavo Piiki kaheksa aastat. Paavo on sättumuselt aktsepteeriv, pigem lepitav kui moraliseeriv või provotseeriv tüüp. Sestap ei osanud ka 2012. aastal Priit Võigemasti lavastuses esietendunud Linnateatri „Keti lõpu“ ootamatu lõpu peale ärrituda nagu Mihkel ­Kunnus omal ajal: „Panna Arvo Pärt ecstasy’t õigustama on sama suur kujund ja kunstitõde kui ... perfonks, mida korraldavad paukherneid tänavale loopivad tattnokad – kindlasti mõjub ja punkt. Ei ole diip, no tõesti ei ole!“