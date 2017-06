Ou, 100 miljonit süvamelomaani! Minge palun teatrisse!

Minu selle kevade kõige suurem ebaõnnestumine on kahtlemata see, et ma ei jõudnud Teater NO99 vaatama Juhan Ulfsaki lavastatud tükki „Unistajad“. Ma väga loodan, et teater paneb sügisel „Unistajad“ veel mängukavva.

Juhani lavastus eristus selle poolest, et ma märkasin etendusest kiitvalt rääkimas ja kirjutamas erakordsel hulgal melomaane. Kiitsid erutunult „Unistajate“ muusikat, mille lõi armastatud muusik ja helilooja Jakob Juhkam ja esitas seda koos Jörgen Liigi, Rea Lesta ja Simeoni Sundjaga. Olevat olnud lärmakas, mõjus, võimas, ootamatu. No täpselt minu kui muusikahuvilise rida! Ehk on etenduse promoteileris kõlav heli piisake teatrisaaliski kõlavast?

Aga kui ma nüüd vaatan enda sellekevadisi teatrietendusi komplektis, siis neis tükkides ongi olnud väga suur osakaal muusikal.