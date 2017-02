Otto Schott: ehitusmeister ja trendiarhitekt

Kes oli presidendi residentsiks planeeritud Liberty mõisa arhitekt?

Presidendi otsus jätta Liberty mõis taastamata tekitas paljudes pettumust. See, et riik jääb ilma väärilisest (ja vajalikust) residentsist, on vaid pool häda. Teine – ja olulisem pool on suvemõisa enda saatus.

Nüüd jääb selle saatuseks lihtsalt edasi mädaneda. Ja põleda, sest Vabaõhumuuseumi territooriumil on tegutsenud teatavasti juba aastaid salapärane sarisüütaja ja nüüd, kui Riigi Kinnisvara Aktsiaselts seal valvepidamise lõpetab, on poollagunenud objekt täiesti kaitsetu.

Kompleksi mahamüümine seda lagunemisest ei päästa, sest ükski „kinnisvarahai“ ei mata miljoneid objekti, kus muinsuskaitsja terav silm jälgib isegi iga naela autentsust. Vabaõhumuuseumile tagasi „kinkimine“ ka ei päästa, sest neil napib raha praegustegi museaalide korras hoidmiseks.