Otto Oliver Olgo: Miks tahate meid lämmatada, uudised?

Uurides akadeemilisel puhkuse ajal lõputöö jaoks tehtud intervjuude salvestisi, resoneeris minuga eriti teravalt ühe endise ajakirjaniku kriitika meedia töömudeli suhtes. Toon ta intervjuust välja paar lõiku, mis mind kõnetasid:

„Ja tuligi pinnapealsus. Sest ajakirjanikel on nii kuradi kiire ja ei jõua spetsialisti kätte saada või talle helistada, jama on kuskil. Hommikul antakse lugu, aga allikas ütleb, et "saage aru, me täna ei saa vastata, uurimine võtab aega". Ja ajakirjanik ütleb, et "saage minust aru, mul on tähtaeg". Aga päris palju lugusid, mis me teeme, ei ole ju üldse järgmise päeva lood. On äkkuudiseid, aga enamikest uudistest on suva, millal me need avaldame. Miks me tekitame endale survet?“