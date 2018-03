Otsitakse ahnet petist, kes saastas tuhandeid tonne Eesti mahevilja

„Enne menetluse lõppu ei saa me mõistagi midagi kommenteerida,“ ütleb Eesti ühe suurema viljaeksportija Baltic Agro mahevilja ostu-müügijuht ­Vallo Tenson viisakalt.

Arusaadav. Olukord on tõesti ebamugav, sest Eesti Ekspress on saanud teada Eestist alanud ja üleeuroopalise hoiatuseni viinud mahepettusjuhtumist.

Möödunud aastal sai Eesti veterinaar- ja toidu­amet (VTA) Taanist ühtäkki ohuteate, et Eestist pärit maheviljast avastati lubamatut kemikaali kloormekvaati. See on viljale pritsitav kõrretugevdaja, mida kasutatakse tavalises, intensiivpõllumajanduses vilja lamandumise vältimiseks. Mahetootmises on kloormekvaat aga absoluutselt keelatud. Nii saatsidki Taani ametnikud Eesti viljast leitud kemikaali kohta välja ohuteate kõikidele Euroopa Liidu riikidele. Rikkumisest teavitati ka Euroopa Komisjoni.

Eestis hakkas VTA kohe asja uuri­ma ja korraldas Baltic Agros erakorralise kontrolli.