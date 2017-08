Õppetunnid Barcelona terroriaktist: rünnatakse valimatult, turistid aina rohkem ohus

Neljapäeval Barcelonas aset leidnud ilmne terrorirünnak osutab kolmele õppetunnile, mida salateenistused - aga ka laiem avalikkus - on viimaste kuude ja aastate jooksul saanud.

Esimene õppetund räägib sellest, et sõidukite kasutamine relvadena on nüüd ekstremistide tavapärane taktika - üheks umbes tosinast erinevast ründeviisist, mis on viimase kahe kümnendi jooksul terroristide arsenali kuulunud. Viimase 13 kuu vältel on sarnaseid rünnakuid toimunud nii Prantsusmaal, Saksamaal, Rootsis kui Suurbritannias. Möödunud nädalal tappis USAs autoga kihutav paremäärmuslane ühe naisterahva, kuigi veidi erinevatel asjaoludel.

Barcelona rünnaku korraldajate täpne motivatsioon ja olemus selgub järgmiste tundide jooksul. Islamiriik (ISIS) on toimunu eest oma propagandaagentuuri Amaq vahendusel vastutuse võtnud, kuid viimastel kuudel on sellelaadsed väited väga ebausaldusväärseteks osutunud.

ISISele lähedalseisvad ja sotsiaalmeedias aktiivsed isikud juubeldavad rünnaku üle, see aga ei tähenda tingimata, et ründajate ja grupeeringu vahel on otsene side.

Taktika hakkab rühmituse võitlejate seas levima, kui on näha, et see toimib.