Rumeeniast pärit Swami Vivekananda Saraswati on Eestis hästi tunud, osalenud korduvalt saates „Hallo, kosmos!“ ja esinenud Eesti joogafestivalidel. Tema naisõpilased aga kaebavad, et oma Tais asuvas joogakeskuses on guru neid seksuaalselt väärkohelnud ja isegi vägistanud.