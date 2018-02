Õpetaja maailma suurimas väliseesti kogukonnas: "Ma ei lase lastel soomestuda – kui neid vähegi päästa suudan!“

Vahel imestab Mari-Liis Hendrikson Soomest Eestisse sõites, miks käekott nii raske on. Ahjaa, meenub siis, võtmed ununesid ju kaasa. Kimp on tõesti suur („Nagu keskaegsel kaupmeheproual,“ ütleb Hendrikson), vähemalt 15 võtit. Avamist nõuavad uksed üheksas Vantaa koolimajas, kus Hendrikson eesti lastele emakeelt käib õpetamas.

Helsingi-lähedane Vantaa on maailma suurim väliseesti kogukond (eestlasi elab siin nii palju, et sarnaselt vene ja somaali keelega loetakse eesti keelt Vantaas suurkeeleks). Kui Hendrikson seitsme aasta eest Mulgimaalt siia eesti keelt ja kultuuri õpetama tuli, plaanis ta algul hakata ühest koolist teise vurama jalgrattaga. Paraku sai kohe selgeks, et ilma autota selliste vahemaade juures küll hakkama ei saa. Mõni päev tuleb käia õpetamas kolmes-neljas koolis.

Mitte kõik õpilased pole eestlased – eesti keele tunnid on populaarsed ka Soome elama läinud eestivenelaste seas –, küll on enamik õpilasi väikesed. Nii väikesed, et mõni nimetab Mari-Liis Hendriksoni ähmiga emaks või hakkab nutma ja palub, et õpetaja ta tagasi Eestisse vanaema või tädi juurde viiks.