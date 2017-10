Oo, Hispaania sport, sa oled Kataloonia!

Võimalus sportlasi rahvusvärvides näha on omariikluse kindlasti mitte tähtsusetu osa. Kui individuaalaladel on oma sportlase auks masti tõmmatav vale lipp ja mängitav hümn lihtsalt negatiivsed detailid, siis võistkonnaaladel polegi vähemusrahvastel tiimi, kelle poolt olla.

Paljud mäletavad veel 1987. aastal Tallinnas peetud Savvini turniiri võrkpallis, kus publik ennast­unustavalt ameeriklasi toetas, ehkki NSV Liit mängis justkui koduväljakul ja koondisse kuulus ka ­eestlane ­Jaanus Lillepuu.

Hispaania jalgpallikoondis on viimase kolme aasta jooksul kodumänge pidanud muu hulgas provintsilinnades Alicantes, Leónis, Oviedos, Logroños, Gijonis ja Granadas. Riigi suuruselt teises linnas Barcelonas seevastu mängiti viimati 2004. aastal. FC Barcelona koduväljakul, Euroopa suurimal staadionil Camp Nou aga lausa aastal 1987, 30 aastat tagasi! Põhjus on lihtne – Kataloonia publik vilistaks kuningriigi koondise välja, koduväljaku­eelise saaks iga vastasmeeskond. Vaatamata sellele, et Hispaania koondise eest on alati mänginud paljud Kataloonia jalgpallurid.