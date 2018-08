Õnne valemit otsides ära unusta tulujaotust!

Madis Aben arvamus@ekspress.ee RUS

Madis Aben on majandus­analüütik. Rauno Volmar

Majanduskasvu, tulujaotuse ja õnne vahelised seosed on käänulised, kuid Põhjamaade näitel on selge, et meist ühtlasem tulujaotus ei väära majanduskasvu ega tee inimesi õnnetuks.