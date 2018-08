Õnne valemit otsides ära unusta majanduskasvu!

Juba mõned aastad on olnud kuulda, et majanduskasv polegi „tegelikult“ oluline. Sisemajanduse kogutoodang ehk lühendatult SKT, mille kasvust majanduskasvu kontekstis räägitakse, olevat vananenud ning selgete puudujääkidega. (Sisemajanduse kogutoodang on mingil kindlal territooriumil – tavaliselt mingis riigis – aasta jooksul toodetud lõpphüviste koguväärtus.) Näiteks ei mõõtvat SKT (kasv) kuidagi „reaalset inimeste elukvaliteeti“ – mis iganes see veel on. Ka ei olevat võimalik SKT kasvunumbrit „õnneks konverteerida“ jms.

Osa kriitikast SKT kui näitaja suhtes on ka õigustatud, sest SKT ei võta tõesti arvesse seda, mida inimesed loodusega teevad – ressursside kiiret ammendamist – või siis seda tõsist ja väärtuslikku, kuid tasustamata tööd, mida me kõik oma kodumajapidamistes teeme.