Õnne valem: Võib, ma helistan sulle?

Valid numbri ja ootad mitu piinavat sekundit – ja kui sulle ei vastata, tunned, et sind on tõrjutud või hüljatud.

Melania Knauss tutvus Donald Trumpiga nii, et kinnisvaramagnaat küsis 1998. aastal New Yorgi moenädala afterparty’l tema telefoninumbrit. Melania ei andnud, vaid ütles, et andku ärimees parem enda number. Et ta ise – võib-olla – helistab mehele. Trump kirjutas modellile üles kõik telefoninumbrid, millel tema impeeriumi juhid magnaadiga ühendust said: kontor ja kodu Trump Toweris, Mar-a-Lago residents Palm Beachil ja ehk mõni veel... Ühel päeval siis Melania helistas ja edasine on juba ajalugu, nagu öeldakse.

Kui saaks presidendipaari tutvumise loo üle tõsta ligi 20 aastat hilisemasse aega, siis ilmselt ütleks Donald tüdrukule lihtsalt, et lisa mind oma Facebooki-sõbraks ja mina hakkan sinu jälgijaks Twitteris, sest telefoninumbritega ei vaeva end enam keegi.