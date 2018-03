ÕNNE VALEM | Väldi igavaid inimesi ja olukordi

Mina olen rahvapsühholoog. Seda terminit kasutavad eristavalt mõnikord tõsised psühholoogiateadlased, kes avaldavad inimloomuse kohta ainult neid fakte, mis eksperimentide-mõõtmistega kontrollitud ja kinnitust leidnud.

Rahvapsühholoog seevastu võib inimest seletada ka uskumuste, stereotüüpide, folkloori, psühhoanalüüsi, talupojatarkuse jne pinnalt. Ühesõnaga, peaasi on inimest tema hingehädades aidata. Teadlase soov on maailmale kinkida paikapidavaid neutraalseid fakte (isegi kui need lähevad vastuollu poliitkorrektsete arusaamadega) ja kriitilist loovat mõtlemist.