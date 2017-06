Õnne valem: Väikeste asjade jumal

Üritasin kuidagi Pärnust Tallinnasse sõita. Oli pühapäeva õhtupoolik ja juba Sauga kandis hakkasin kahtlema, kas tulen ülesandega toime. See siin pole Sardiinia ralli, vaid midagi sootuks hullemat! Tee oli üksteise sabas sõitvaid autosid nii tihedalt täis nagu eesti rahvatantsus „Targa rehealune“. Polnud ruumi hingatagi. Kiirus sõltus automaatkaamera kaugusest, selle halastamatu silma all käitusid kõik juhid korralikult, aga kui fotosilm selja taha jäi, tõusis viivitamatult ka tempo. Närvikõdi lisasid kuskilt kolonni tagaosast vastassuunavööndis vahvalt möödasõitu üritavad nõelujad, kellest vast kõige meeldejäävam oli üks Taisto reisibuss, kes minu 95 km/h põristavast Ford Fiestast võimsalt mööda pani. Millegipärast tundus, et suurem osa möödasõitjatest olid Läti numbrimärgiga. Hallo, tahtnuksin hüüda, meil on muidugi Ott Tänak ja täna, tema võidupäeval, teeb see teile jubedalt haiget, aga teil on Jelena Ostapenko – pole vaja nii ägedalt kadestada!

Siis sain aru, kuhu neil kõigil nii kiire on. Rammstein hakkas lauluväljakul peale tulema! Ich Will! Mein Hertz Brennt!

Süda põlemas, manööverdasin kuidagi teeäärsesse einelasse närve puhkama. Seal, õue tagumises sopis, prügikasti ja kütusetsisterni kõrval paistis lauake, selle ääres pingikesel istus tõsisemat sorti eesti mees, kerekus reetis paadunud tugitoolisportlast.