Õnne valem: Ühe lillkapsa saladus

„Ta ei taha mulle intervjuud anda,“ kurtis reporter toimetuse hommikusel koosolekul.

„Proovi temalt õhtul uuesti küsida,“ andis toimetaja noorele kolleegile nõu, „siis on ta väsinud.“

See toimetaja pole meil mitte üksnes elukogenud meediakrabi, vaid ka märkimisväärsete psühholoogiaalaste teadmistega. Nimelt pidi ta teadma, et väsinud ajuga inimese vastupanu on kergem murda, kuna tema prefrontaalne korteks (ehk eesajukoor) ei jaksa terve ärkveloleku aja inimese soove ja tahtmisi täie intensiivsusega kontrollida.