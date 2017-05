Õnne valem: Tööhimu ja sussilohistamine

Marekil tekkis küsimus: kuidas muuta oma firma heast veel paremaks. Ta juhtis mainekat ettevõtet, oma sektori turuliidrit. Rahulolu oli ausalt välja teenitud, kuid Marek tundis kõhus mingit kripeldust. Tema alluvad tulid hommikul tööle, vahetasid välisjalanõud susside vastu ja asusid kohvinurgas üksteist kiitma. Hästi paneme!

Marekile oli hiljuti pihku juhtunud üks juhtimisalane teos. See rääkis omadusest, mida ta hästi tundis, kuid igapäevaelus kohtas harva. Ohtlikult harva, mõtiskles Marek. Sellele omadusele on juhtimisteoreetikud andnud nime sense of urgency ja Marek ei osanud seda eesti keelde tõlkida. Pakilisuse vajadus? Edasilükkamatuse tunne? Arusaam kiireloomulistest asjadest? Edujanu? Innukus? Tööhimu...