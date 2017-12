Õnne valem: Püha öö, õnnistud öö

Kõige kurvem jõuluaegne vaatepilt minu jaoks on olnud... Ei, lastekodulaste jõululaupäeva pärast ma ei muretse, sest jõulude ajal saavad nad präänikuid ja mänguasju rohkem kui paljud kodulapsed. Ka kodutud kirikutrepil pole kõige hullem pilt, sest tean, et nad on kirikus kenast jõulukontserdist ja pühadekringlist osa saanud (ja end saunas puhtaks pesnud, pärast Raua tänava linnasauna remonti on nende kasutada seal „oma“ duširuum). Ja „Jõulutunnelis“ näidatavad lood keerulistest saatustest lähevad hinge, aga pühade lõpuks kogunenud summa annetuskontole annab lootust, et nii mõnigi mure saab heategijate abiga lahendatud.