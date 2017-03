Õnne valem: Nipsust Potsatajaks

Kas sul tulid käed lahti? Minul ei kleepunudki kinni, kuigi natuke ma isegi muretsesin teleka ees, et kuidas ma seda kolumni siin kirjutan, kui sõrmed on ristatud nagu preestril jõulusõime ees. Ma räägin muidugi pühapäevaõhtusest TV3 hüpnotiseerimissaatest, kus hüpnotisöör Maris Saar mõjutas televaatajat proovima, kuidas „sõrmseongus muutuvad käed nagu metalselt kokku kleepunuks“. Saate kodulehel raporteerisid kümned televaatajad, et käed kiilusidki kinni (huvitav, kuidas nad Facebooki sissekandeid tegid?). Minu käed jäid vabaks – kahju, sest oleksin ka teada tahtnud, mis tunne on.