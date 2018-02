ÕNNE VALEM | Mõtle oma peaga

Melania Trump tellis Valge Maja energeetiliseks puhastamiseks ja deemonite väljaajamiseks eksortsisti.

Ühe Briti šokolaadivabriku töötaja segas enda HIV-positiivset verd šokolaadivanni.

Valgehai hammustas käe otsast 21aastasel Greenpeace’i aktivistil, kes haid kallistada püüdis. Pariisi loomaaias üritas jõehobu vägistada 180kilost naiskülastajat. Jne.

Need on uudised, mis levisid meedias kulutulena ning jõudsid maailmale tiiru peale teha, enne kui need ümber lükati.