Õnne valem: Miks Virginia Woolf kartis abielu?

Seoses naisõiguslaste Facebooki-kommuuni „Virginia Woolf sind ei karda“ aktiivsusega tekkis küsimus, mis inimene see proua Woolf, kes kedagi ei karda, siis ise oli. Seda, et ta kirjutas feministlikke teoseid, üldiselt teatakse, aga lugenud on neid vähesed, sest Woolfi ongi suhteliselt raske lugeda.

Kui aga kirjanik on saanud mingi rühmituse käilakujuks, võiks veidi teada ka temast kui persoonist.

Jätan siinkohal käsitlemata Virginia Woolfi (1882–1941) olulise jälje maailmakirjanduse ajalukku, sest kirjandusteadlastega võrdväärselt armastavad tema elu analüüsida ka psühhiaatrid. Samuti võib viiteid temale (nagu ka Sylvia ­Plathile) leida bipolaarse meeleoluhäire ja suitsidaalsuse all kannatavate inimeste blogidest. Kirjaniku traagiline saatus (ta lõpetaski oma elu enesetapuga) ning terve eluaja kestnud heitlus painavate meeleseisunditega annab paljudele võimaluse samastumiseks.