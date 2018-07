Issi pakkis asju. Purjelaud, purjekotid, kast mitmesuguse kolaga, kalipso. Wind­guru ilmateade tõotas parimat nädalavahetust, millest surfar unistada oskab: tuul puhub, päike paistab, suvi kestab.

Emme ajas käed puusa ja seisis garaažiuksele risti ette. Jälle, pahandas ta, on meri ja sõbrad sulle tähtsamad kui mina! Ei lähe sa kuhugi!

Vali: mina või tuul!

Emme teadis, et see on lootusetu võitlus, ta oli pidanud looduse stiihiale ennegi alla vanduma. Ja tal hakkas kannatus katkema. Kohe päriselt, nagu katkema-katkema.