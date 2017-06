Õnne valem: Kaunitar ja koletis

Ausalt – veel kaks nädalat tagasi polnud ma Ariana Grande nime kuulnudki. Sama kinnitas toimetuse koosolekul silmi maha lüües ka mitu mu kolleegi. Äkki mingi pubekate lemmik?

Alates 22. mai Manchesteri terrorirünnakust, mis pandi toime Ariana Grande kontserdi lõppedes, kui sajad lapsed väljapääsude poole trügisid, teab selle esineja nime vist küll igaüks. Ja eelmisel pühapäeval vaatasid kõik mälestuskontserdi ülekannet: mida tüdruk siis õigupoolest laulab? Tema pisarsilmil esitatud hällilaul „Somewhere Over The Rainbow“ tegi ülemaailmse rahu heaks loodetavasti ära rohkem kui mis tahes poliitilised sõrmeviibutused. Tekkinud on ka uus sümbol – must lindike koos mustade jänkukõrvadega. Sellised veidi nagu ehmunult lonti vajunud jänku (või ka kassi) kõrvad… Esialgu ühendas see leinavaid Ariana Grande fänne, kuid nüüd on sel laiem tähendusväli.