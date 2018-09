Kui 24 aastat tagasi jooksis kinodes „Forrest Gump“, sai temast kohe suur naljanumber (mitte filmist – see pälvis kuus Oscarit –, vaid nimitegelasest endast). Mees lihtsalt jookseb, selline lihtsa aruga tüüp, aga saab maailmakuulsaks, ironiseeriti. Ma kahtlustan, et just Tom Hanksi tegelaskuju põhjustas ülemaailmse jooksuepideemia, mis nüüd mõjutab ka iga eestlase argielu. Sest jooksmisest ei pääse üle ega ümber. Esiteks – sa jooksed (mina ka). Teiseks – kõik teised jooksevad samuti, nii et midagi muud enam teha ei saagi (näiteks eelolevaks nädalavahetuseks varun ma koju kuivikuid, rummi ja sigareid ja jään ootama, millal blokaad lõpeb – kõik mu kodukoha ümbruse maanteed on liikluseks suletud, kuna neid ummistavad kümned tuhanded sügisjooksjad).