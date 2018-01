Õnne valem: Jante seadus - Norra elulaadi 10 käsku

Norralased on maailma kõige õnnelikum rahvas. Seda kinnitas 2017. aasta maailma õnnelikkuse indeks (World Happiness Report, mis hõlmab 155 riiki). Eriti õnnelikuks teeb tulemus norralasi seetõttu, et lõpuks õnnestus edestada naaberriiki Taanit, selle võidujooksu varasemat võitjat.

Igaüks teab, et kõikvõimalikel õnnevõistlustel juhivad alati Skandinaavia riigid, nendega suudavad konkureerida vaid Šveits, Island ja mõnikord Kanada. Edukuse põhjused on ka ammu läbi analüüsitud: hoolivus, vabadus, tervislikud eluviisid, demokraatlik riigijuhtimine jne. Ja muidugi elatustase, riigi rikkus. Norra on naftariik, mis siin rääkidagi, ohkavad eestlased lootusetult (meie platseerusime seekord 66. kohale).

Ent norralastel on veel midagi – Jante seadus ehk Janteloven.