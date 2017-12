Õnne valem: Harjumuse jõud

Tihti öeldakse, et samasse jõkke ei saa kaks korda astuda. Aga see klišee ei pea paika ja moonutab vana aja filosoofi Herakleitose mõtet! Ma mäletan, kui minu (ja paljude mu ülikoolikaaslaste) lemmikõppejõud, filosoofia ajaloo lektor Tõnu Luik (kujutate ette, sadade udupäiste hilisteismeliste tudengite lemmikaine oligi Hegeli-eelne filosoofia, ja mitte niivõrd ainese pärast, kuivõrd just lektori, meist kõigist udupäiseima tõttu!) tsiteeris Herakleitost, kes alustas oma kõik-voolab-mõttekäiku: „Samasse jõkke – ja ometi mitte samasse…“

Me tahaksime uskuda, et kõik võib muutuda, aga jõgi jääb siiski samaks. Ikka jälle kordame vanu vigu, satume samadesse olukordadesse, avastame end taas suhtes inimesega, kellel on jälle needsamad väljakannatamatud omadused!

Võtame või harjumused.