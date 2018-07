On suvi ja pulmade pidamise kõrgaeg. Siinkohal kavatsen minagi pidada tagasihoidliku pulmakõne, vahest veidi ebatraditsioonilise, sellise, mis võib noortele armunutele ehk küünilise sahmakana mõjuda. Vabandust, kui peotuju rikun, aga kunagi võib neid tarkuseteri vaja minna.

Alustan veidi klišeelikust soovitusest, mida paaripanijad ühise elu alustajatele ikka ja jälle kordavad: perekonda (täpsemalt siis paarisuhet, sest iga perekond algab kahe inimese vahelisest keemiast, tundest, et ilma teineteiseta ei saa) luues peab taanduma Mina, et see saaks asenduda Meiega.