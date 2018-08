ÕNNE VALEM | Ära näpi, kui oled sõpradega koos

Vaikus. Kindlaim viis mudilasi mõneks ajaks vaigistada on neile kätte pista emme-issi mobiiltelefon. Mida sellega peale hakata, teab hästi juba kolmeaastane. Nelja-aastane on ise võimeline paari minutiga emme moblasse alla laadima suure hulga lahedaid äppe ja kuueaastasel on juba digitaalsed maitse-eelistused, mille kohta ta võib võhikutest vanematele põhjalikke seletusi jagada. Igatahes leevendab mobiiltelefon palju endisaegseid kriisiolukordi. Pikk autosõit, õhtusöök restoranis või tähtis konverentsikõne? Nutitelefon lahendab need sajaprotsendilise kindlusega – laps on vait, olukord on kontrolli all, saab ise tööd teha või sõpradega juttu puhuda.

Paraku on vait ka täiskasvanud.